فيديو | الخثلان يوضح حكم تزويج المرأة نفسها ومدى جواز ولاية المرأة في عقد النكاح

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، حكم تزويج المرأة نفسها، وهل يجوز للأم أن تكون وليّة ابنتها في عقد النكاح إذا غاب الولي؟
وقال الشيخ الخثلان في لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن المرأة لا تزوّج نفسها وبالتالي لا تزوّج غيرها، لذلك فإن ولاية الأم في عقد النكاح تعد باطلة.
وأضاف أن ذوي الأرحام كالأخوال لا تصح ولايتهم أيضاً في عقد النكاح؛ لأن الولاية خاصة بالأب والعَصَبة، مشيراً إلى أن المراد بالوليّ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: “لا نكاح إلا بولي”، هو الأب وما يليه مثل: “الجد والابن والأعمام وبنو الأعمام” فهؤلاء هم العَصَبة.