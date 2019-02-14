فيديو | شاعر كويتي: شعر المرأة لزوم ما لا يلزم.. ولا يوجد ما يُسمى “الشعر النسائي”

أبدى الشاعر والإعلامي الكويتي طلال السعيد، أمس الثلاثاء، رأيه في الشعر النسائي وشعر المرأة في الخليج، قائلاً: “شعر المرأة لزوم ما لا يلزم.. ولا يوجد شيء اسمه شعر نسائي”.
جاء ذلك رداً على سؤال مذيع برنامج “وينك” على قناة “روتانا خليجية”، حول رأي السعيد في مشاركات الأصوات الشعرية النسائية، حيث قال: “لا يوجد اسم واحد بين الشاعرات الموجودات على الساحة يستوي مع الشاعرات العربيات القديمات.. ولن يكون”.
وأضاف الشاعر الكويتي أنه ليس ضد شعر المرأة ولكنه لم يجد من تعتلي المسرح وتقول شعراً حقيقياً، مختتماً حديثه بمقطع شعري يدلل على ذلك المعنى.
الشاعر والإعلامي الكويتي القدير #طلال_السعيد
شعر المرأة لزوم ما لا يلزم.. وما في شيء اسمه "شعر نسائي"..#برنامج_وينك pic.twitter.com/p1l1PLoD6j
— خليجية (@Khalejiatv) February 12, 2019