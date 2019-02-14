فيديو | شخص ملثم يسرق سيارة تركها صاحبها في وضع التشغيل وبداخلها امرأة

أظهر مقطع فيديو متداول قيام شخص ملثم بسرقة سيارة تركها صاحبها في وضع التشغيل أمام أحد المحلات بالرياض وبداخلها امرأة.
وبدا في الفيديو صاحب السيارة يترجل منها بعد أن أوقفها أمام أحد المحلات، وترك المرأة المرافقه له بداخلها، قبل أن يأتي شخص ملثم ويقوم بفتح باب السيارة ويجلس بمقعد السائق، وعلى الفور أسرعت المرأة بالنزول من السيارة التي قادها الملثم وابتعد بها من الوقع.
وعندما شاهد صاحب السيارة الواقعة أسرع نحو سيارته لايقاف الجاني، غير أنه لم يلحق به، فيما قام صاحب إحدى المركبات القريبة بملاحقة السيارة المسروقة بعد أن طلبت منه المرأة ذلك.