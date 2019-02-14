“هدف”: المتقدمون للتوظيف عبر “طاقات” تجاوز عددهم المليون.. تم التعاقد مع 57% منهم

الرئيسية أنحاء الوطن “هدف”: المتقدمون للتوظيف عبر “طاقات” تجاوز عددهم المليون.. تم التعاقد مع 57%...
كشف مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” ، الدكتور محمد السديري، أن عدد المتقدمين للتوظيف عبر بوابة “طاقات” بلغ أكثر من مليون مُسجل، لافتا إلى أن 57% منهم تم التعاقد معهم قبل مدة التدريب.
وأوضح السديري في كلمة له خلال اللقاء، الذي عُقد على طاولة الحوار الأكاديمي بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز أن “طاقات” لا تكتفي باستقطاب الشباب فقط، بل هناك العديد من الشركات التي تقتنص المميزين من خلالها لتوظيفهم.
وشدد على أن صندوق تنمية الموارد البشرية يعمل على تمكين أبناء وبنات الوطن للعمل في القطاع الخاص من حيث التأهيل والتدريب، ويحرص على عقد الشراكات غير الربحية مع القطاع الخاص، والمساهمة مالياً في دفع تكاليف المتدربين طيلة الـ 24 شهراً .
وبين أن علاقة الصندوق مع الشباب تبدأ مبكراً من خلال المرحلة الثانوية والدراسة الجامعية ثم يعمل على التدريب والتأهيل، لافتاً إلى وجود “دروب” وهي منصة إلكترونية خاصة بالتدريب على رأس العمل، وتقدم دورات تدريبية إلكترونية وفيها شهادات مهنية واحترافية.
وقال السديري “نشارك في دفع الفواتير الخاصة بالشهادات المهنية الاحترافية”، مؤكداً أن عقدهم مثل هذه الشراكات مع القطاع الخاص من خلال دفع مكافأة تدريبية للشاب لمدة 6 أشهر حققت نجاحاً كبيراً من خلال توقيع هذه القطاعات لعقود مع 57% قبل مدة التدريب.