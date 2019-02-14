هل يجوز الاستعانة بالجن لفك السحر ومعرفة الساحر؟.. الخثلان يجيب | فيديو

أكد الأستاذ بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ سعد الخثلان، عدم جواز الذهاب إلى الرُقاة الذين يستعينون بالجن والشياطين في فك السحر.
وقال الخثلان خلال إحدى حلقات برنامج “يستفتونك” الذي يعرض على قناة “الرسالة”، إن الشياطين أعداء الإنسان ولا يخدمونه إلا إذا وقع في الكفر أو الشرك ومن ثم لا يجوز الذهاب إليهم أو طلب الرقية منهم، وكذلك الحذر من التعامل معهم.
وأضاف أنه لا يمكن أن يتضح من خلال الرؤية المجردة معرفة مكان السحر أو الساحر إلا من خلال استنطاق المسّ نفسه أو عبر التعاون مع الشياطين، لذا يجب أن يطرح على الرقاة هذا السؤال: “كيف عرفتم أن هذا مسحور ومكان السحر؟”، ومن الإجابة يمكن تقييم كل منهم.