وفاة لاجئ فلسطيني تحت التعذيب بسجون نظام الأسد

أعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا أن لاجئاً فلسطينياً من مواليد 1990 من سكان ريف دمشق تتحفظ عن ذكر اسمه توفي تحت التعذيب في سجن صيدنايا التابع لنظام الأسد شمال دمشق، وذلك بعد اعتقال استمر لأكثر من 3 سنوات.
وأشارت مجموعة العمل التي تتخذ من بيروت مقراً لها، إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون نظام الأسد بلغ نحو 1729 لاجئاً، فيما بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين قضوا تحت التعذيب في سجون النظام 569 شخصاً.
وكانت مجموعة العمل من أجل فلسطيني طالبت في بيان سابق، بالإفراج والإفصاح عن وضع المئات من المعتقلين الفلسطينيين ، كما طالبت الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية باتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على حياة المعتقلين في سجون نظام الأسد وإحالة المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم بحق المعتقلين إلى محاكم جنائية دولية، واعتبرت أن ما يجري داخل المعتقلات النظام للفلسطينيين جريمة حرب بكل المقاييس.