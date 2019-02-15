إحدى سيارات الملك فهد تلفت أنظار زوار “معرض الفهد” بالكويت

لفتت مركبة الملك فهد بن عبدالعزيز، رحمه الله، أنظار زوار معرض وتاريخ الملك فهد، “الفهد.. روح القيادة” المقام حالياً في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بالكويت.
وأوضحت صورٌ المركبة المعروضة وهي من طراز “أولدز موبيل” موديل 1980م، بيضاء اللون، وتحمل لوحة رقم 233036.
ووثق عرضٌ مرئي ذكرى الأخوة بين قيادتي البلدين، حين اصطحب الملك فهد، في هذه المركبة أخاه الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، رحمه الله، في نزهة برية في ثمانينيات القرن الماضي، بتلك السيارة، كما ظهر فيها مع الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.