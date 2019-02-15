الرئيسية أنحاء الوطن “الأرصاد”: تقلبات جوية تشمل أمطاراً رعدية ورياحاً مثيرةً للأتربة على عدة مناطق
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أمس الخميس، تنبيهات متقدمة بهطول أمطار رعدية وبَرد، إضافة إلى هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة وتدني الرؤية الأفقية، في عدد من مناطق المملكة.
وتضمنت التنبيهات التحذير من استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، وذلك في الخرمة والأجزاء المجاورة لها.
كما تضمنت التحذير من استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة على منطقة الرياض ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، وذلك في المزاحمية، ضرما، حريملاء، العيينة، وتمتد إلى مدينة الرياض، مساء اليوم حتى الساعة الواحدة من صباح اليوم الجمعة.
وتوقعت الهيئة وجود فرصة لهطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية في مناطق الباحة، عسير، جازان، نجران، المدينة المنورة، القصيم، والشرقية، في حين يطرأ انخفاض في درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، وحائل.