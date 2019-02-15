التجمع الصحي الأول في المنطقة الغربية يطلق حملة توعية بنموذج الرعاية الصحية

تم افتتاح المعرض المتنقل لنموذج الرعاية الصحية بمكة المكرمة مساء أمس الخميس بالباحة المقابلة لسوق مكة مول التجاري وتم اضافة مخيم تعريفي لبرنامج نموذج الرعاية الصحية مع وجود فحص مبكر للأمراض المزمنة، برعاية وحضور الدكتور وائل بن حمزة مطير المدير المنفذ لخطة التجمع الصحي الاول بالمنطقة الغربية وعدد من المسؤولين من مختلف الجهات.
وذكر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل حمزة مطير أن هذا البرنامج يعد أحد مبادرات برنامج التحول الوطني في القطاع الصحي الذي تود وزارة الصحة أن تعكس من خلاله تقديم تعزيز الرعاية الصحية المستدامة للفرد من منذ الولادة الى ماقبل نهاية الحياة، من خلال ست مسارات تعني بالفرد صحياً وبدنياً ونفسياً، وتقديم الخدمة قبل حدوث المرض من خلال التثقيف والتوعية بكيفية الاعتناء بصحتنا حتى لا نمرض.
وأبانت الدكتورة آسيا الرقعان قائد نموذج الرعاية الصحية بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الغربية بمكة المكرمة، بأن نموذج الرعاية الصحية يهدف إلى وجود ترابط شامل بين جميع المنشآت الصحية؛ لتعزيز صحة الفرد ومشاركته في الحفاظ على صحته من خلال تنفيذ خطط مسارات نماذج الرعاية الصحية الستة في المراكز الصحية ابتداء بولادة و نمو الطفل السليم إلى التحكم و منع أضرار الأمراض المزمنة إلى توفير العمليات و الإجراءات الطبية الاختيارية في وقت قصير الى توفير الرعاية العاجلة و سهولة الوصول إليها في المراكز إضافة الى رعاية المريض في نهاية الحياه و تعزيز الرعاية الطبية المنزلية.
موضحة بأن هذه النماذج يخدمها ٤٢ مبادرة منها تعزيز أداء المراكز الصحية، تعزيز أداء الرعاية المنزلية، الملف الطبي الموحد؛ و يتم تطبيق كل مبادرة بدءاً من المراكز الصحية مروراً بالمستشفيات العامة والتخصصية ووصولاً إلى المدن الطبية بحيث يتم تقديم الخدمات الطبية للمريض بحسب ما هو يحتاج من الخدمة وليس بما تقدمه المنشأة الصحية من خدمة من خلال تحويل المريض بملف طبي موحد عبر الربط الشامل بين جميع المنشآت الصحية وهذه أحد أهداف وآلية العمل في التجمع الصحي وهي توفير و وصول الخدمة للمريض بكل سهوله و في اي مكان.
وشهدت الفعالية اقبال كبير من الزوار الذين توافدوا إلى المعرض لعمل الفحوصات المبكرة للضغط والسكر والدهون والسمنة مع توفير الإحالات الفورية للحالات المصابة للمراكز الصحية لإتمام العلاج.
كما احتوى المعرض عروض مرئية لأفلام تفاعلية لواقع المستقبل الصحي الجديد.
وقد تمت إضافة أركان توعويه لإقلاع عن التدخين و كيفية الحياه الصحية، واحتوى المعرض على فعاليات ترفيهيه تثقيفيه للأطفال و العوائل.
فيما أبان المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي أن المعرض التعريفي يستمر لمدة خمسة أيام لتعريف أهالي وزوار مكة المكرمة بنموذج الرعاية الصحية الذي اطلقه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بمدينة الرياض في ٢٠١٧م ثم بالمنطقة الشرقية مرورا بالطائف قبل عدة أيام ليتم تدشينه الآن في التجمع الصحي الأول بالمنطقة الغربية بمكة،
مبيناً أن عربة المعرض المتنقل جابت شوارع وأحياء مكة المكرمة بغرض توعية أكبر شريحة ممكنة من المواطنين عن وجود المعرض التوعوي.
كما شاركت الصحة كلاً من قطاعي الدولة العام والخاص عدة جهات وفرق توعويه لتوعية المجتمع عن خطة التحول الوطني ٢٠٣٠ لوزارة الصحة الممثلة في نموذج الرعاية الصحية الجديد.