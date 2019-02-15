الرئيسية حوادث العثور على “جثة متحللة” داخل عمارة مهجورة بأحد أحياء مكة
عثر مواطن بمكة على جثة متحللة داخل عمارة مهجورة بحي الخنساء، وفتحت شرطة العاصمة المقدسة ممثلة بمركز شرطة المعابدة، تحقيقاً موسعاً للكشف عن هُوية الجثة.
وباشرت الجهات الأمنية بلاغاً من مواطن، أفاد باكتشافه جثة متحللة داخل عمارة مهجورة بحي الخنساء، وعند انتقال رجال الأمن والمختصين اتضح وجود جثة متحللة مجهولة الهوية.
وباشرت الأدلة الجنائية وتم الكشف على الجثة، ويُنتظر إصدار تقرير مبدئي بالحالة لحين إصدار تقرير نهائي من قبل الجهات المختصة.
وتولت شرطة المعابدة إكمال التحقيقات لمعرفة حيثيات القضية، والأسباب الحقيقية وراء الوفاة بحكم الاختصاص.