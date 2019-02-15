جريمة بشعة في الليث.. عريس يقتل زوجته “حرقا” بعد مرور شهرين على زواجهما

الرئيسية حوادث جريمة بشعة في الليث.. عريس يقتل زوجته “حرقا” بعد مرور شهرين على...
صادق شاب بمحكمة الليث العامة، على اعترافاته بجريمة قتله زوجته داخل منزلهما بمركز غميقة شرقي الليث.
وحسب “سبق” كانت الأجهزة الأمنية في محافظة الليث تلقت بلاغا يفيد بقيام شاب يستوطن مركز غميقة شرقي المحافظة، – مساء الثلاثاء الماضي – بنقل زوجته جثةً هامدة إلى مستشفى الليث العام، ويظهر عليها آثار كي بالنار وكدمات مختلفة في أنحاء جسدها وحروق، وأدعى أنها ماتت طبيعياً في المنزل.
انتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة والتي بدورها قامت بالقبض على الشاب وإجراء تحقيق معه حول الحادثة. وتبين من خلال التحريات أن الشاب هو من أقدم على قتل زوجته 22 عاما كما تبين أنه في العقد الثالث من عمره ومتزوج حديثا من المغدور بها إذ لم يمرّ على زواجه من المغدور بها سوى شهرين تقريباً.
تم التحفظ على الجثة فيما لاتزال الجثة تقبع داخل ثلاجة الموتى في مستشفى الليث العام وتم إحالة المتهم للنيابة العامة، والتي أجرت معه تحقيقاً موسعاً انتهى باعترافاته بقتل زوجته.
تم إحالة المتهم للمحكمة العامة بالليث بحكم الاختصاص حيث صادق على اعترافاته أول أمس الأربعاء بقتل زوجته . وجاري استكمال الإجراءات اللازمة المتعلقة بالحادثة.