الرئيسية حوادث شرطة الطائف تطيح بـ3 أشخاص سرقوا عاملاً تحت تهديد السلاح
تمكَّنت دوريات الأمن السرية بمحافظة الطائف، وبالتنسيق مع الدوريات السرية بمكة المكرمة، من الإطاحة بشخص من الجنسية اليمنية وبرفقته شخصان آخران، كانوا قد سلبوا مبلغاً مالياً تحت تهديد السلاح من عامل بإحدى ورش النجارة بالعرفاء شمال محافظة الطائف.
وفي التفاصيل، اشترك شخص من جنسية يمنية، وبرفقته شخصان آخران، يستقلون مركبة، في سلب مبلغ مالي تحت تهديد سلاح ناري من نوع “مسدس” من أحد العمالة في ورشة نجارة بالعرفاء شمال محافظة الطائف.
وتلقت الجهات الأمنية بلاغاً بالحادثة، وفور صدور البلاغ كثفت وحدة دوريات الأمن السرية بالطائف جهودها وجمع المعلومات والتحري والبحث.
واستطاعت الجهات الأمنية، تحديد موقع الجناة في مكة المكرمة، وتم تمرير المعلومة للدوريات السرية بمكة المكرمة، حيث تم ضبط الأشخاص المطلوبين، وتسليمهم لجهة الاختصاص لإكمال اللازم.