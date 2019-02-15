صور | مدني المدينة يخمد حريقًا اندلع بأحد الفنادق.. ويخلي 75 شخصًا

صرح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني انه تبلغنا عند الساعة ١٣:٢٥ من ظهر هذا اليوم الجمعة، بلاغًا عن حريق بأحد فنادق المدينة المنورة.
وأضاف أنه تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع حيث اتضح أن الحريق اقتصر على غرفتين بالدور الثالث المتكرر تم السيطرة على الحادث بدون اصابات ولله الحمد وإخلاء ٧٥ شخص من المتواجدين بالفندق احترازياً.
كما أشار إلى أنه تم مباشرة الحالة من قبل مسؤولي السلامة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في الموقع وتم تسليم الحادث لمندوب هيئة السياحة والآثار لاستكمال ما يلزم من إجراءات.