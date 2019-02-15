صور | مدني المدينة يخمد حريقًا اندلع بأحد الفنادق.. ويخلي 75 شخصًا

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صرح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني انه تبلغنا عند الساعة ١٣:٢٥ من ظهر هذا اليوم الجمعة، بلاغًا عن حريق بأحد فنادق المدينة المنورة.

وأضاف أنه تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع حيث اتضح ‏أن الحريق اقتصر على غرفتين بالدور الثالث المتكرر تم السيطرة على الحادث بدون اصابات ولله الحمد وإخلاء ٧٥ شخص من المتواجدين بالفندق احترازياً.

 كما أشار إلى أنه تم مباشرة ‏الحالة من قبل مسؤولي السلامة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في الموقع وتم تسليم الحادث لمندوب ‏هيئة السياحة والآثار لاستكمال ما يلزم من إجراءات.

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