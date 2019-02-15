فيديو | طيارو الخطوط السعودية يهنئون المعلمين والمعلمات الفائزين بـ”جائزة التميز” على طريقتهم الخاصة

هنأ طيارون بالخطوط السعودية، عدداً من المعلمين والمعلمات بفوزهم بجوائز التعليم للتميز التي احتفلت وزارة التعليم بتوزيعها في حفل أقيم أمس الأول الأربعاء بالرياض.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة توجيه الطيارين التهنئة للمعلمين والمعلمات عبر مكبرات الصوت بداخل الطائرات أثناء استقلالهم رحلات الخطوط السعودية في طريق عودتهم إلى مناطقهم، وهو ما نال استحسان ركاب الطائرات الذين بادروا بالتصفيق للمعلمين.
وهنأ كابتن إحدى الرحلات المتجهة إلى تبوك المعلمة “فضية عودة اللبيدي المسعودي” قائدة الابتدائية السابعة بتبوك بمناسبة فوزها في جائزة التميز عن فئة العمل التطوعي، كما عبر كابتن رحلة متجهة إلى نجران المعلمة “نورة الصقري” قائدة مدرسة سائلة غزال بمحافظة حبونا، كما هنأ كابتن آخر المعلم محمد الرويلي لحصوله على الجائزة.
وكانت الوزارة أعلنت أسماء الفائزين والفائزات بجائزة التميز على مستوى المملكة في حفل أقامته على مسرح الوزارة بالرياض، بحضور وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ونائبه الدكتور عبد الرحمن العاصمي، ووكلاء الوزارة، وعدد من المسؤولين والضيوف.