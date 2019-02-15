ورشة “ماربول ومعاهدة المسؤولية المدنية” تناقش أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي

برعاية شركة LogiPoint لورشة عمل الاتفاقية الدولية (ماربول) ومعاهدة المسئولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي تم تنفيذ الفعالية صباح اليوم الأربعاء 13/2/2019م بمركز التدريب بميناء جدة الإسلامي وذلك ضمن أنشطتها التوعوية مجتمعياً.
وقد أفتتح سعادة مدير عام ميناء جدة الإسلامي الكابتن عبدالله بن عواد الزمعي هذه الفعالية مشيداً بالتعاون البناء والذي يصب بمصلحة الطرفين الميناء وهيئة التصنيف اليابانية NKK وبما يخدم سلامة الإنسان والمكان والبيئة والمسطحات المائية بالموانئ.
وتأتي هذه الورشة والتي شاركت فيها جهات عديدة شملت الهيئة العامة للموانئ – هيئة النقل العام – شركة أرامكو السعودية – القوات البحرية الملكية السعودية – حرس الحدود – هيئة الأرصاد وحماية البيئة و الجهات الحكومية والشركات ذات العلاقة إلى جانب حضور ومشاركة عدداً كبيراً من المتخصصين لكي تلقي الضوء على عدة مواضيع هامة شملت التعريف في تطبيق الاتفاقية الدولية ماربول إلى جانب معاهدة المسئولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي ويعتبر تنفيذ مثل هذه الورش خطوة مهمة للحد من الآثار السلبية للنقل البحري على البيئة وخطوة جيدة للحفاظ على قيمة المكان والإنسان والمسطحات المائية والثروات البحرية بالمملكة.