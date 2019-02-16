اشتباك بالأيدي بين المولد وهاسي عقب نهاية مباراة الاتحاد والرائد.. ومصادر: الأخير تنازل عن شكواه

شهدت نهاية مباراة فريقي الاتحاد والرائد بالجولة الـ20 من بطولة الدوري واقعة غريبة من نوعها، بعدما دخل مدير فريق الاتحاد أسامة المولد ومدرب فريق الرائد البلجيكي بيسنك هاسي في اشتباكات بالأيدي بممر غرف خلع الملابس الخاصة باللاعبين.
وحاول رجال الأمن وبعض اللاعبين التدخل لوقف الاشتباكات بين الطرفين، إلا أن مدرب نادي الرائد تمسك بتسجيل شكوى رسمية لدى الشرطة عن الواقعة ضد المولد.
وأوضح رئيس نادي الرائد فهد المطوع أن المولد اعتدى بالضرب على مدرب الرائد عقب مباراة الفريقين، مشيراً إلى أنه سدد له لكمة في بطنه وبعض الكلمات النابية الأخرى، منوهاً في الوقت نفسه إلى أن تدخل رجال الشرطة حال دون وقوع اشتباكات بين لاعبي الفريقين.
فيما أشارت مصادر إلى توصل الطرفين إلى مصالحة خلال الساعات الأخيرة قام على إثرها مدرب الرائد بالتنازل عن شكواه لدى الشرطة.
شجار بين الاتحاد والرائد بعد نهاية المبارة في غرف اللاعبين وأتسائل أين الأمن ؟ pic.twitter.com/Kywul8Lv8Y
— الملكي طارق (@tareq10842930) February 15, 2019