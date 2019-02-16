الرئيسية أنحاء الوطن “الأرصاد”: طقس السبت بارد إلى شديد البرودة.. وانخفاض ملموس في درجات الحرارة
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة يُصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق القصيم والرياض والشرقية ونجران والمدينة المنورة ومكة المكرمة.
وبينت أن الطقس سيبقى بارداً إلى شديد البرودة على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل.
وأشارت إلى أن السماء ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة، مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية على الأجزاء الجنوبية من شرق المملكة والأجزاء الجنوبية من وسط المملكة، والمرتفعات الجنوبية الغربية.
وفيما تسجل محافظة شرورة جنوبي المملكة أعلى درجة مئوية (34) السبت، تشهد محافظة طريف بالحدود الشمالية الدرجة الدنيا على مستوى المملكة بثلاث درجات مئوية.