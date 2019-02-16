الأهلي والوصل قمة عنوانها التعادل

دبي – عادل رشيد
تعادل الفريق الاهلاوي مع مضيفة الوصل الإماراتي بنتيجة 2-2 في ذهاب كأس زايد للأندية الأبطال دور (8) والذي اقيم على ملعب زعبيل بالإمارات.
شهد اللقاء اثارة من البداية بعد تسجيل لاعب الوصل عبدالله جاسم في الثانيه 40 ليعود الأهلي بالإستحواذ على معظم مجريات الشوط وخلق الفرص الخطيرة ولكن دون جدوى لينتهي الشوط الأوّل بتقدّم الوصل 1-0
وفي الحصّة الثانية بدأ برغبة أهلاويّة لإحراز هدف التعادل وبعد عدّة محاولات يقتنص الروماني نيكولاي ستانسيو بتسديدة جميلة في الدقيقة 66 هدف التعادل ، لم تصمد دفاعات الوصل امام طوفان هجومي أهلاوي ليقتنص المهاجم ديجانيني الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 72 ، وبعد هفوة دفاعية أهلاوية يرتكب التشيلي دياز ركلة جزاء ليقف على تنفيذها كايو في الدقيقة 86 ويحرز هدف التعادل ، لتغلق المباراة الستار بالتعادل الإيجابي 2-2 وينتظر الفريقين مباراة الإياب في 25 من ذات الشهر على ملعب مدينة الملك عبدالله ( الجوهرة) بجدة.