“الخضيري”: هذا ما يتسبب به الماء الدافئ لمريض الضغط.. واتركوا “خرابيط الجهلة”

يدور مقطع يزعم فيه انه يمكن تخفيض الضغط خلال خمس دقائق بغطس الارجل بماءدافيء! هذا مؤقت لان الماء الدافيء يوسّع الشرايين فيخف الضغط مؤقتاًلكن بعد ازالة الماءالدافي بعشر او20دقيقة يعودالضغط للارتفاع لذا لابد من العلاج واتركوا خرابيط الجهلة التي قد تودي بحياة شخص او تسبب له جلطة

— د.فهد الخضيري (@DrAlkhodairy) February 15, 2019