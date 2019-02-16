“الخضيري”: هذا ما يتسبب به الماء الدافئ لمريض الضغط.. واتركوا “خرابيط الجهلة”

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علّق الباحث في تخصص المسرطنات الدكتور فهد الخضيري على فيديو يدّعي إمكانية خفض ضغط الدم خلال خمس دقائق، بإدخال الأرجل بماء دافئ، محذراً مما أسماه “خرابيط الجهلة”، التي قد تودي بحياة شخص.

وأوضح الخضيري، من خلال حسابه على موقع “تويتر”، أن الماء الدافئ يخفض ضغط الدم مؤقتاً؛ لأنه يوسع الشرايين، لكن بعد الخروج منه بـ 10 أو 20 دقيقة، يعود الضغط إلى الارتفاع مجدداً.

وشدد على ضرورة التزام المرضى بالعلاج الطبي، وترك “خرابيط الجهلة”، التي قد تودي بحياة شخص، أو تسبب له جلطة.

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