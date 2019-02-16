بمناسبة زيارة ولي العهد.. السفارة السعودية في إسلام آباد تعلن عن خفض رسوم زيارة الباكستانيين

بمناسبة للزيارة التاريخية المنتظرة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لجمهورية باكستان الإسلامية، أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في إسلام آباد صدور الموافقة بشأن تخفيض رسوم تأشيرة الزيارة للأخوة الباكستانيين، على أن يبدأ سريان القرار من تاريخ 15 فبراير 2019.
حيث ستكون الرسوم على النحو التالي:
تأشيرة زيارة دخول مرة واحدة
تم تخفيضها من 2000ريال سعودي إلى 338 ريال( من 533 دولار إلى 90 دولار )
في تأشيرة زيارة متعددة الدخول
تم التخفيض من 3000 ريال سعودي إلى 675 ( من 800 دولار إلى 180 دولار).