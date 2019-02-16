ترامب: سأوقع اليوم قانون إعلان حالة الطوارئ الوطنية

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس (الجمعة) عن أنه سيوقع على أمر بإعلان حالة الطوارئ الوطنية، لبناء الجدار مع المكسيك.
وأوضح أن الهدف من ذلك تحقيق الأمن على الحدود الجنوبية، ومواجهة التحديات الأمنية هناك، كما أنه يريد وقف تهريب المخدرات والبشر عبر الحدود الجنوبية.
كان مجلس النواب قد وافق صباح اليوم على مشروع قانون بشأن أمن الحدود يدعمه الحزبان الديمقراطي والجمهوري، وأرسله إلى الرئيس لتوقيعه، بتمويل إقامة حواجز جديدة عند جزء من الحدود مع المكسيك، بدون التمويل الذي طلبه ترامب وقدره 5.7 مليار دولار.
وأيد المجلس مشروع القانون بأغلبية 300 صوت مقابل 128، كما أقره مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون أمس الخميس، بأغلبية 83 صوتاً مقابل 16، بتمويل بمبلغ 1.4 مليار دولار، وتجنب كلمة جدار واستعاض عنها بـ”سياج” أو “حاجز”.
في سياق آخر صرح ترامب أنه سيصدر إعلاناً بشأن سوريا خلال 24 ساعة قائلا: “لدينا الكثير من الإعلانات العظيمة التي لها علاقة بسوريا، ونجاحنا في القضاء على الخلافة والتي سيتم الإعلان عنها خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة”.