الرئيسية رياضة تركي آل الشيخ يُطالب بتأجيل مباراة الهلال وبيراميدز
عبّر تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز المنافس في الدوري المصري الممتاز، عن أمله في تأجيل المباراة الودية المرتقبة بين بيراميدز والهلال إلى وقت لاحق، نظراً لانشغال اللاعبين الدوليين بالفريقين بالمباريات الودية مع منتخباتهم.
ومن المقرر أن يلتقي الهلال وبيراميدز ودياً في 22 مارس خلال فترة التوقف الدولي، وذلك على أرضية ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.
وقال آل الشيخ: “أتمنى من أخي سمو الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال والكابتن حسام البدري رئيس نادي بيراميدز تأجيل مباراة الفريقين لوقت لاحق لانشغال اللاعبين الدوليين مع منتخباتهم”.