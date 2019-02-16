جموع المصلين يؤدون الصلاة على الشهيدين الغامدي والدوسري بالهفوف

أدى وكيل محافظة الأحساء معاذ الجعفري، وجموع المصلين، صلاة الميت على شهيدي الواجب سالم سويد الغامدي، وناجي خالد الدوسري، من منسوبي الحرس الوطني المرابطين على الحد الجنوبي، وذلك عقب صلاة الجمعة أمس بجامع خادم الحرمين الشريفين بالهفوف.
ونقل وكيل محافظة الأحساء تعازي أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان وتعازي محافظ الأحساء بدر بن محمد بن جلوي، لذوي الشهيدين اللذين استشهدا دفاعاً عن دينهما ووطنهما في الحد الجنوبي.
وقد شيعت جموع المصلين جثمان شهيدي الوطن في الحد الجنوبي -الغامدي والدوسري- بمقبرة المزروعية بالأحساء.