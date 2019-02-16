رئيس خيركم بجدة: جائزة الملك سلمان أقوى المسابقات وأكبر دعم لأهل القرآن

أكد رئيس جمعية خيركم بجدة عبد العزيز بن عبد الله حنفي اهتمام الدولة أيدها الله بالقرآن الكريم، ودعمها المتواصل، ومباركتها الدائمة لبرامج وفعاليات وأنشطة جمعيات القرآن الكريم، وإقامة المسابقات الدولية والمحلية لحفظ القرآن الكريم، واصفاً الجائزة بأقوى المسابقات المحلية، وأكبر دعم لأهل القرآن.
وقال رئيس جمعية خيركم بجدة بمناسبة انطلاق التصفيات الختامية للمسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الحادية والعشرين، بمدينة الرياض خلال المدة من الحادي عشر حتى الخامس عشر من جمادى الآخرة 1440هـ: إن جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم امتداد مشرف من العناية بكتاب الله تعالى وتكريم أهل القرآن منذ عهد المؤسس طيب الله ثراه إلى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو وليِّ عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز – يحفظهما الله .
وأوضح عبد العزيز حنفي أن المسابقة تؤكد حرص الملك سلمان ـ وفقه الله ـ على الاهتمام بكتاب الله ورصد الجوائز السخية للفائزين؛ التي حفزت الناشئة للمشاركة والتنافس في حفظ كتاب الله، والحرص على الالتحاق بالحلقات القرآنية في المساجد وفي الدور النسائية، وفي مدارس تحفيظ القرآن الكريم؛ وكان لها الأثر القوي في حفظ وتحصين الناشئة عن المخاطر التي تحدق بهم، من خلال انضمامهم إلى الحلقات والمدارس القرآنية التي تربي على منهج الوسطية والاعتدال. وتعدهم لبنات بناء خدمة لدينهم ووطنهم.
وأشاد رئيس خيركم بدور وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في إعداد المسابقة ومتابعتها والإشراف عليها مبيناً أن المسابقة تزداد في كل عام تميزاً ونجاحا في الإعداد والتنظيم برعاية ودعم من معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد رئيس المجلس الأعلى للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم.