فيديو | طائرة “الخطوط السعودية” تحتفي بمعلمة فازت بجائزة التعليم للتميز

هنَّأ طاقم طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية المعلمة رانيه المالكي، خلال تواجدها على متن رحلتها المتجهة من الرياض إلى الطائف، لفوزها بجائزة التعليم للتميز وحصولها على المركز الرابع على مستوى المملكة.
وقدّم طاقم الرحلة التهنئة للمعلمة “المالكي” على إنجازها الكبير، عبر مكبر الصوت بالطائرة، وسط تصفيق الركاب، متمنين لها مزيداً من النجاح والتميز، وردَّت المعلمة بالشكر من الأعماق لطاقم الطائرة على اللفتة الكريمة.
وعند وصول المعلمة المتميزة لمطار الطائف فُوجئت باستقبال احتفالي آخر من منسوبات المدرسة الابتدائية 34 تكريما لها، لما حققته من إنجاز على مستوى المملكة.
يُذكر أن الخطوط السعودية هنأت أمس الفائزين بجائزة التميز على مستوى المملكة، أثناء تواجدهم على طائراتها، ومنهم المعلمة “فضية عودة المسعودي” من تبوك، والقائدة “نورة الصقري” من نجران، والمعلم محمد الرويلي.
وكانت الوزارة أعلنت أسماء الفائزين والفائزات بجائزة التميز على مستوى المملكة في حفل أقامته على مسرح الوزارة بالرياض، بحضور وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ونائبه الدكتور عبد الرحمن العاصمي، ووكلاء الوزارة، وعدد من المسؤولين والضيوف.