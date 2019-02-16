فيديو | ملك المغرب يمنح سلهامه لملكة إسبانيا بعد شعورها بالبرد

منح ملك المغرب الملك محمد السادس سلهامه الخاص لملكة إسبانيا، وذلك أثناء مرورها وزوجها الملك فيليب السادس فوق سجاد أحمر يقود نحو مائدة العشاء المقامة على شرفهما.
وأظهر مقطع فيديو، لحظة مرور الوفد الملكي الإسباني بصحبة العاهل المغربي على السجاد الأحمر، وقد بدت الملكة ليتيزيا مرتديةً سلهام الملك فوق فستانها الأبيض، وذلك لشعورها بالبرد قبيل الذهاب لمأدبة العشاء.
وسلّطت الصحافة الإسبانية الضوء على الزيارة الملكية الرسمية للمغرب، والتي بدأت أول من أمس الأربعاء وانتهت أمس الخميس، حيث حظي الوفد الإسباني بحفاوة كبيرة من الملك محمد السادس وولي عهده الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأميرات: للا مريم، وللا أسماء، وللا حسناء، وللا أم كلثوم.