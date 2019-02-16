فيديو وصور | انزلاق طائرة أثناء محاولتها الهبوط في مطار إندونيسي

أعلنت شركة طيران “ليون إير” أن إحدى طائراتها انزلقت خارج المدرج في مطار على جزيرة “بورنيو” الإندونيسية اليوم (السبت)، وسط هطول أمطار غزيرة، ولم تسفر الواقعة عن إصابات.
وأوضح المتحدث باسم الشركة أن الطائرة، وهي من طراز بوينغ (737- 800 إن.جي)، كانت في رحلة من جاكرتا إلى بونتياناك وعلى متنها 182 راكبا و7 من أفراد الطاقم، وانزلقت عن المدرج لدى محاولتها الهبوط في مطار “سوباديو” الدولي الذي يستقبل عددا محدودا من الرحلات الدولية.
وأدى الحادث لإغلاق مدرج المطار، فيما قامت الشركة بإخلاء الطائرة من الركاب بسلام، وسط أجواء مناخية متقلبة، وقد أُعلٍن أن مدى الرؤية في المطار كان مستوفيا لمعايير الهبوط.
يُذكر أن نفس الشركة تحطمت طائرتها (بوينغ 737 ماكس) في أكتوبر الماضي، كما تعرضت لـ11 واقعة متعلقة بالسلامة منذ 2002.