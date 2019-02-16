فيديو | ولي العهد يزور الأمير عبدالعزيز بن فهد في منزله بالرياض

قبل قليل سيدي ولي العهد الامير #محمد_بن_سلمان حفظه الله

والامير #عبدالعزيز_بن_سعود وزير الداخليه حفظه الله

في الرياض في منزل عمي #عبدالعزيز_بن_فهد وابنته الجوهره حفظهم الله 🙏❤️ pic.twitter.com/w4tzU345pJ

— نواف بن فيصل (@nawafbinfaisal) February 15, 2019