فيديو | ولي العهد يزور الأمير عبدالعزيز بن فهد في منزله بالرياض

وثّق مقطع فيديو، زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رفقة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود للأمير عبدالعزيز بن فهد في منزله بالرياض .
ويُظهر الفيديو الذي نشره الأمير نواف بن فيصل في حسابه الرسمي بتويتر، الأمير محمد بن سلمان وهو يتجاوب مع ابنة الأمير عبدالعزيز بن فهد الطفلة “الجوهرة” ويقوم بتقبيلها، قبل أن يشارك وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود في المشهد ويقبل الطفلة أيضاً.
وقال الأمير نواف بن فيصل في تغريدة: “قبل قليل سيدي ولي العهد الامير #محمد_بن_سلمان حفظه الله والامير #عبدالعزيز_بن_سعود وزير الداخليه حفظه الله في الرياض في منزل عمي #عبدالعزيز_بن_فهد وابنته الجوهره حفظهم الله”.
قبل قليل سيدي ولي العهد الامير #محمد_بن_سلمان حفظه الله
والامير #عبدالعزيز_بن_سعود وزير الداخليه حفظه الله
في الرياض في منزل عمي #عبدالعزيز_بن_فهد وابنته الجوهره حفظهم الله 🙏❤️ pic.twitter.com/w4tzU345pJ
— نواف بن فيصل (@nawafbinfaisal) February 15, 2019