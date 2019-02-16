من وارسو إلى ميونيخ ياقلبي لا تحزن

انتهي مؤتمر وارسو الذي دعت اليه الولايات المتحدة الامريكية دول العالم لمناقشة التحديات المختلفة خاصة التهديدات الايرانية في الشرق الاوسط وبدأ مؤتمر ميونيخ للامن في المانيا الذي يتم تنظيمه سنويا ويناقش التحديات الخاصة بمكافحة الارهاب وتحديات اوروبا المختلفة التي تواجه القارة العجوز.
في وارسو تم التركيز علي مواجهة ايران وتقليم اظافر النظام الايراني وفي ميونيخ تحدث مايك بنس نائب الرئيس الامريكي عن ايران وهاجم الاوروبيون بسبب علاقتهم مع ايران وعدم خروجهم من الاتفاق النووي كما فعلت الولايات المتحدة لكن لماذا لم يتم التركيز علي باقي اضلاع مثلث الشر قطر وتركيا؟ صحيح ان ايران هي الشيطان الاكبر في الوقت الحالي لكن خطورة قطر وتركيا لا تقل عن ايران واذا سقط نظام الملالي لوحده وبقي نظام الحمدين واردوغان سوف يظل العالم يعاني من الارهاب في ظل وجود هؤلاء الذين بذلوا كل جهودهم من اجل الارهابيين ووفروا لهم الدعم والسلاح لتدمير دول وتنفيذ عمليات ارهابية في الشرق الاوسط ووصلت هذه العمليات الارهابية الي اوروبا والولايات المتحدة.
تنظيم الحمدين يعمل ليل نهار علي تنفيذ اجندة الملالي الخبيثة وشاهدنا دعم الحمدين لجبهة النصرة وداعش في سوريا ودعم الحمدين للحوثيين في اليمن في اعمال تدريبية واستخباراتية ضد دول التحالف العربي التي تقف ضد ايران في اليمن وضد مخططات الملالي الخبيثة لذلك سعي تنظيم الحمدين علي مهاجمة جيرانه في الخليج ودعم الخونة والمتأمرين ضد المملكة العربية السعودية والامارات والبحرين لزعزعة امن واستقرار الخليج لصالح تنظيم الملالي.
اردوغان ارهابي لا تقل خطورته عن الملالي وعن ابوبكر البغدادي وساعد تنظيم داعش في سوريا كثيرا وساهم في دخول عناصر تنظيم داعش الي سوريا والعراق عبر الحدود التركية.
تركيز مؤتمرات مهمة مثل وارسو وميونيخ للامن علي ايران فقط وهناك باقي اضلاع مثلث الشر قطر وتركيا هو دليل علي ازدواجية المعايير والتخبط في السياسة الدولية نتيجة مصالح الدول الكبري مع قطر وتركيا ومن المضحك ان نجد حضور قطري في هذه المؤتمرات التي تتحدث عن مواجهة الارهاب وقطر هي الداعم الاكبر ضد ايران في الشرق الاوسط ثم يخرج علينا محمد بن عبدالرحمن ال ثاني وزير خارجية قطر ليتحدث عن مكافحة للارهاب ويكتب تغريدات علي تويتر عن جهود قطر في مواجهة الارهابيين بينما يقبع اخطر قيادات الارهاب في العالم بالدوحة والنصف الاخر في تركيا لذلك من وارسو الي ميونيخ يا قلبي لا تحزن.