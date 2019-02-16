هُلكنا بحقوق المرأة

منذ ان تفتح عيناك على يوم جديد وتبدا تتصفح العناوين انتهاءاً بوضعك المنبه حتى تستيقظ من جديد وانت تقرا وتشاهد عناوين حقوق المرأة تتصدر الصحف وشبكات التواصل الاجتماعي ولافتات الشوارع وصفحات الكتب وكانهم اقسموا يمينا ليحدثوا ثورة في عقل كل فتاة قبل ان تصبح امرأه وان قرات هذه الصحف تجد محتواها بعيد كل البعد عن المبتغى كل العناوين المرأة وحقوقها.
وفي محتواها ابشع المعاني تمردي ثوري انضجي تنوري افيقي لاتخضعي !!!
وبعد كل تلك الحمالات حتما ستجد النتيجه ولكنها مخزيه للاسف فعندما يتشبع الدماغ بهذه الفكره لايتمردن الجاهلات فقط على الرجال ويطالبن بالمساواة وانما يصل بهن التمردن على الاوطان واول مايفعلنه هو النزوح او طلب اللجوء ومن ثم الظهور ع المنابر بنظره انتصار وكانها تحث بنات جيلها ع فعل مافعلته.
واول ما تنزل من على المنبر تبدا بممارسه الممنوع من الخمر واللهو وغيره !! لاجل هذا ثرتي لاجل ان تتذوقي الخنزير وترتشفي الخمر لاجل هذا خنتي نفسك واهلك ووطنك وخرجتي عن العرف والاسلام والدين وتمردتي.
هل التحرر بالفساد ؟! هل طالبتي بحقوقك كي تَفسدي وتمارسي ماحرم الله اذا ليس قضيتك ومشكلتك في الحقوق ومااقصده في الحقوق ماكان حقك ومنع منك !؟ او لم تاخذيه بشكل كامل . وانما مشكلتك دينيه اذ انك اول ماتنالي حريتك وحقوقك تمارسي ماحرم الله !؟
نحن في زمن ولله الحمد لا غبار على حقوق المرأة فيه، نالت المرأة حقها فيه وبجداره فليتوقفوا مدعي العقول النيره اللعب بعقول الفتيات كي لايخرجوا لنا عاهات .