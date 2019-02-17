“الأرصاد” تتوقع استمرار التقلبات الجوية على بعض مناطق المملكة من الإثنين إلى الأربعاء

الرئيسية أنحاء الوطن “الأرصاد” تتوقع استمرار التقلبات الجوية على بعض مناطق المملكة من الإثنين إلى...
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار خاصة خلال النهار، وهطول أمطار رعدية مع انخفاض في درجات الحرارة من يوم غد الإثنين إلى الأربعاء المقبل.
وأوضحت أن التقلبات تشمل منطقة الحدود الشمالية: عرعر، ورفحاء، وطريف، ومنطقة الجوف سكاكا، والقريات، وطبرجل، وكذلك منطقة تبوك: تيماء، والوجه، وأملج، وضبا، وحقل، ومنطقة حائل: الغزالة، والحائط، وبقعاء، ومنطقة المدينة المنورة: ينبع، والعلا، وبدر، والرايس، والعيص، وخيبر، ووادي الفرع، وذلك يومي الإثنين والثلاثاء.
وأضافت أن التأثير يشمل منطقة مكة المكرمة: تربة، ورنية، والخرمة، وجدة، وذهبان، ورابغ، وخليص، والكامل، وبحرة، من يوم الإثنين إلى الأربعاء، ومنطقة القصيم: بريدة، وعنيزة، والمذنب، والبكيرية، والبدائع يومي الخميس والجمعة.
وأبانت أن هذه التقلبات تشمل منطقة الرياض: الخرج، والمجمعة، وشقراء، والزلفي، والقويعية، والدوادمي، عفيف، والمنطقة الشرقية: حفر الباطن، والقيصومة، والنعيرية، والدمام، والجبيل، والخفجي، والظهران، والأحساء، ومنطقة نجران وشرورة، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء.
وأشارت إلى أنه المتوقع أن تشهد معظم مناطق المملكة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على عرعر، وطريف ورفحاء، يومي الإثنين والثلاثاء، وسكاكا، والقريات، وطبرجل، وعلى تبوك ومحافظاتها يوم الإثنين، ومن متوسطة إلى خفيفة على بريدة، وعنيزة، والرس، والمذنب، والبكيرية، والبدائع يومي الخميس والجمعة.
إضافة إلى ذلك شملت توقعات الأرصاد هطول أمطار متوسطة إلى خفيفة على منطقة الرياض وأجزاء من المحافظات التابعة لها، وذلك يوم الثلاثاء.