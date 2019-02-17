الرئيسية رياضة الأميرة سيرين بنت عبدالرحمن تحصد المركز الأول في مهرجان مزايين الإبل
أعلن نادي الإبل، اليوم السبت، عن تحقيق الأميرة سيرين بنت عبدالرحمن الجائزة الأولى في مهرجان الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل، فئة “فردي دق مجاهيم”، بعد تسجيلها أول مشاركة نسائية في تاريخ مهرجانات الإبل بالمملكة.
وقال رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، فهد بن فلاح بن حثلين: “لم يكن الحضور النسائي الأول في مهرجان الملك عبدالعزيز من أجل التواجد والمشاركة فقط، بل حصد المركز الأول.. ألف مبروك للأميرة سيرين بنت عبدالرحمن تتويج فرديتها السعودية ومبروك لجميع المتوجين هذا المستوى القوي”.
ووفقا لنادي الإبل فإن الأميرة سيرين حققت المركز الأول، فيما حصد حمد عوضه علي المري المركز الثاني، وزيد علي محمد المري المركز الثالث، وسند محسن المزروعي المركز الرابع، ونال فرج هادي فرج المري المركز الخامس في فئة فردي دق مجاهيم.