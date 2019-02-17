بحضور محافظ القنفذة المكلف ومدير الشؤون الصحية.. تدشين 7 أقسام طبية بمستشفى المظيلف

القنفذة – حمد العلوي
دشن سعادة محافظ القنفذة المكلف محمد عبدالرحمن آل شيبان ومدير صحة القنفذة د عبدالله الغروي العمل صباح اليوم الأحد العمل بأقسام طبية بمستشفى المظيلف العام لتقديم الخدمة الطبية للمستفيدين منها في أماكن تواجدهم.
حيث دشن العمل بالأقسام الطبية التالية بعد تجهيزها بالأجهزة والكوادر (العناية المركزة .. توسعة طوارئ النساء والاطفال وزيادة عدد الاسرة من ٤ إلى ٧.. وحدة التبرع بالدم.. عيادة الطب النفسي.. عيادة فحص ما قبل الزواج.. عيادة السكر.. وحدة العلاج الطبيعي)، وهذه الخدمات تضم للأقسام بالمستشفى لخدمة المرضى.
وتجدر الإشارة أن مستشفى المظيلف كان عدد العيادات الخارجية ٨ وأصبحت الآن ١١عيادة خارجية.