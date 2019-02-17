توقعات الأرصاد لطقس الأحد: ضباب وغبار وسحب رعدية على 7 مناطق

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية تمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية وكذلك على شمال المملكة.

كما توقعت أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لتكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

وحذرت الهيئة من تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، حيث لا يُستبعد تكون الصقيع على أجزاء من شمال المملكة.

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