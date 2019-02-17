خبير طقس: موجة باردة تجتاح مناطق المملكة.. تستمر حتى الأربعاء وذروتها في هذا الموعد

الرئيسية أنحاء الوطن خبير طقس: موجة باردة تجتاح مناطق المملكة.. تستمر حتى الأربعاء وذروتها في...
قال الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة زياد الجهني عند النظر إلى آخر البيانات المناخية العالمية، والتي تركّز على السعودية من المتوقع اشتداد الموجة الباردة على المنطقة الشمالية والوسطى والجنوبية ثم الشرقية والغربية وذروتها من فجر الْيَوْمَ، وتستمر ليومين.
وأضاف “الجهني” أن مجمل الموجة الباردة تستمر حتى الأربعاء القادم بدرجات صفرية على شمال المملكة، و10-15 درجة على الغربية، بينما الوسطى حول 6 درجات وأما الشرقية 9 درجات.