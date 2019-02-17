شاهد.. ولي العهد يزرع شجرة في القصر الرئاسي بإسلام آباد

قام ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بزراعة شجرة تذكارية في القصر الرئاسي في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وذلك خلال زيارته الحالية لجمهورية باكستان.
ووصل ولي العهد إلى باكستان في وقت سابق اليوم في مستهل جولته الآسيوية التي تشمل كذلك الهند والصين، حيث كان في استقباله رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ولفيف من المسؤولين.
كما شهد ولي العهد وعمران خان توقيع سبع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين المملكة وباكستان في مجالات وقطاعات متنوعة، بهدف تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.