“شرطة مكة” تطيح بعصابة مكونة من باكستاني ومواطنين سلبوا 30 ألفاً من مقيم

الرئيسية حوادث “شرطة مكة” تطيح بعصابة مكونة من باكستاني ومواطنين سلبوا 30 ألفاً من...
تمكّنت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة من الإطاحة بعصابة مكونة من مقيم باكستاني ومواطنين، قاموا بسرقة مبلغ 30 ألف ريال من مقيم باكستاني الجنسية، وكان المواطنان ينتحلان صفة رجلي أمن.
وكشفت مصادر أن مركز شرطة أجياد تلقى بلاغاً من مقيم باكستاني أفاد أنه مسؤول كاشير بأحد المطاعم، وتعرّض للسرقة خلال أخذه مبلغ 30 ألف ريال بإيداعها في حساب المؤسسة البنكي، وكان المقيم الباكستاني برفقته أثناء تعرضه للسرقة.
وأوضحت المصادر، وفقاً لـ “سبق”، أن المجني عليه أفاد أن المقيم حضر لزيارته من مدينة جدة، وخلال ذهابهما بمركبة مستقلة لنقل المبلغ وردت اتصالات كثيرة لمرافقه، وبعد لحظات استوقفتهما سيارة ونزل منها شخصان سعوديان ادّعيا أنهما رجلا أمن، وقاما بتفتيشه وأخذ بياناته قبل مصادرة المبلغ.
وأشارت إلى أن السعوديين اقتادا المجني عليه إلى أحد المواقع وطلبوا منه الانتظار مع مرافقه، ليوجّه مدير شرطة العاصمة المقدسة بسرعة القبض على الجناة، وتشكيل فريق تحرٍ لجمع المعلومات، التي أسفرت عن تحديد مكان المقيم الباكستاني.
وبيّنت المصادر أن المقيم الباكستاني تمت متابعته؛ حيث يسكن بأحد أحياء جدة، وجرى ضبطه بعد عمل كمين محكم أثناء قيامه باستلام جواز سفره وعمل خروج نهائي للهروب من البلاد، وأجريت التحقيقات معه؛ حيث أقرّ بجريمته وأفاد بمعلومات دلّت على مكان المواطنين الآخرين.
ولفتت إلى أنه تم عمل كمين للمواطنين ليجري القبض عليهما، وأقروا جميعهم بجريمتهم خلال التحقيقات وصادقوا على أقوالهم، ليتم إحالتهم إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.