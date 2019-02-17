فيديو | الشيخ المغامسي يعلق على صعود الأمير محمد بن سلمان فوق سطح الكعبة

ما تعليق الشيخ صالح المغامسي على صعود الأمير محمد بن سلمان على سطح الكعبة؟#الأبواب_المتفرقة@alabwab@SalehAlmoghamsy@SultanQhtani pic.twitter.com/8fTb3kQnwR

— MBC1 (@mbc1) February 16, 2019