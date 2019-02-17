فيديو | سطو مسلح على محل مجوهرات في مصر

أقدم أربعة مسلحين مجهولين على السطو على محل للمجوهرات في منطقة حدائق الأهرام التابعة لمحافظة الجيزة، جنوبي القاهرة، وسرقوا محتوياته، بعد أن أطلقوا النيران على اثنين من المتواجدين بالمحل.
وأوضحت كاميرا المراقبة داخل المحل، وجود صاحبه وموظفين، إضافة إلى رجل وامرأة من الزبائن، حينما دخل فجأة أحد اللصوص بمفرده أولا، وهدد الموجودين بمسدس، فاختبأ الموظفون تحت الطاولات، وابتعد الرجل والمرأة جانبا.
وحاول صاحب المحل المقاومة فأطلق عليه اللص الأعيرة النارية فسقط على الأرض وأصيب رجل آخر، ثم دخل اللصوص الثلاثة الآخرون إلى المحل وكانوا جميعا ملثمين، حيث استولوا على كميات كبيرة من المجوهرات، قبل أن يفروا هاربين بسيارة كانت تنتظرهم خارج المحل.
وطوّقت قوات الأمن المصرية مكان الحادث، وأخلت الشوارع المحيطة به من المارة، واستعانت بكاميرات المراقبة في البنايات المجاورة، في محاولة للتعرف على المتورطين في الحادث.