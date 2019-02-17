فيديو | عراقي متزوج 3 نساء ولديه 50 ابنًا وابنة.. يسعى للزواج بالرابعة

بواسطة
Editor
-

قال عراقي متزوج بثلاث نساء إنه لا يمانع من الزواج بزوجة رابعة، رغم أن لديه 50 ابناً وابنة معظمهم في سن الطفولة، ليصبح عدد أولاده وبناته أكثر من 50.

وخلال مقابلة مع إحدى القنوات التلفزيونية، ظهر الرجل وحوله أبناؤه وبناته الـ50 وزوجاته الثلاث، مبيناً أن أسرته تستهلك في حال اجتمعت كلها في وقت واحد نحو 10 كليوجرامات من الطعام، وأنه يصرف ما بين 500 – 600 ألف دينار أسبوعياً على أسرته.

ورغم كبر حجم الأسرة والكلفة العالية لتلبية احتياجاتها، فإن الرجل يؤكد أنه سعيد مع أسرته، بل ويفكر في تدعيمها بزوجة رابعة.

المواد ذات الصلةأكثر من مؤلف

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here