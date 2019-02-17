فيديو | متصل باكياً: لا أستطيع دخول المسجد الحرام.. هل أنا مطرود من رحمة الله؟.. الشيخ المغامسي يجيبه

متصل يبكي متأثراً:

لا أستطيع دخول المسجد الحرام.. هل أنا مطرود من رحمة الله؟

الشيخ المغامسي يجيبه في #الأبواب_المتفرقة@alabwab@SalehAlmoghamsy@SultanQhtani pic.twitter.com/UWwCBAML9B

— MBC1 (@mbc1) February 16, 2019