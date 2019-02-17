الرئيسية أنحاء الوطن مصادر تكشف آخر تطورات قضية النصب والاحتيال على “مسن العارضة”.. و”البنوك” تعلّق
كشفت مصادر إحالة الجهات الأمنية بمحافظة العارضة بمنطقة جازان، ملف قضية النصب والاحتيال؛ التي تعرض لها أحد المسنين من قبل عصابة تدعي تحديث البيانات، وتسببت في تحويل نصف مليون ريال من حسابه إلى حسابات أخرى، إلى النيابة العامة للتحقيق وكشف ملابساتها.
وأوضحت المصادر أن العملية نفذها الجناة المجهولون، بعد أن ادعى أحدهم خلال اتصال هاتفي مع المسن، أنه موظف من قبل البنك مكلف بتحديث البيانات حتى لا يتوقف الحساب؛ الأمر الذي تفاعل معه المسن الضحية وزود الجاني بكل تفاصيل الحساب وفوجئ بعدها بتحويل نصف مليون ريال إلى حساب آخر داخل المملكة.
من جانبه، قال المتحدث باسم البنوك السعودية، طلعت حافظ، وفقا لـ”سبق”، إن جميع البنوك بها وحدات لمكافحة عمليات النصب والاحتيال المالي، مطالباً الأسر بتوفير مرافق لكبار السن أثناء تنفيذهم تعاملاتهم المصرفية وبالأخص، التي تتم خارج إطار شبكة الفروع.