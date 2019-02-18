أمانة العاصمة المقدسة ترفع أكثر من (431.674) طن مخلفات بناء

مكة المكرمة – عبدالرحمن المحمادي :
رفعت الإدارة العامة للنظافة بأمانة العاصمة المقدسة أكثر من (431.674) طن من مخلفات البناء والترميم ونواتج الحفر و المخلّفات مجهولة المصدر في الأراضي الفضاء بمكة المكرمة خلال فترة الأربعة أشهر الماضية ، وذلك لتحسين المشهد الحضري ومعالجة التلوث البصري وتحقيق بيئة صحية مستدامة .
يأتي ذلك ضمن مبادرة (مكة … بلا مخلفات بناء) والتي أطلقها معالي أمين العاصمة المقدسة مؤخراً ، ضمن إطار مبادرات ملتقى مكة الثقافي “كيف نكون قدوة” لعامة الثالث .
الجدير بالذكر بأن أمانة العاصمة المقدسة فرضت غرامات مالية على ملاك مركبات النقل ، بالإضافة إلى إلزام المخالف بإزالة المخلفات على نفقته وتنظيف الموقع ، و تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المؤسسات والشركات التي لا تقوم بتنظيف مواقع العمل التابعة لها أولا بأول ، وتقوم فرق الرقابة التابعة للبلديات الفرعية بالعمل في أوقات مختلفة من اليوم ، وكذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع ، وذلك بالتركيز على الأماكن التي ترد منها شكاوى من المواطنين ومعالجة جميع البلاغات الواردة لخدمة العملاء بالأمانة.
وناشدت الأمانة الأهالي والمواطنين والمقيمين بضرورة التعاون لإنجاح هذه المبادرة للحفاظ على مدينتنا نظيفة خالية من المناظر المشوه للمظهر العام، حيث أن كثير من مخلفات الأبنية خلال عملية الإنشاء ينتج عنها مواد غير مستخدمة تسبب أضرار على المجتمع والبيئة، داعيةً إلى المبادرة بالإبلاغ عن عناصر التلوث البصري، بما فيها مخلفات الهدم والبناء، عن طريق التواصل مع خدمة العملاء (940) و عبر قنوات التواصل الرسمية للأمانة .