الرئيسية أنحاء الوطن “السجون” تطلق خدمة حجز وتحديد مواعيد زيارة السجناء إلكترونيا عبر منصة “أبشر”
أطلقت المديرية العامة للسجون خدمة إلكترونية جديدة عبر منصة “أبشر” تتيح حجز وتحديد مواعيد زيارة السجناء.
وقال المتحدث باسم المديرية العامة للسجون العميد الدكتور أيوب بن نحيت، إن خدمة “حجز موعد لزيارة سجين” هي من الخدمات الإلكترونية التي قدمتها المديرية عبر منصة “أبشر” لتسهيل إجراءات المستفيدين الراغبين في زيارة نزيل قريب لهم.
وأوضح بن نحيت وفقا لـ”عكاظ” أن خطوات الخدمة تبدأ بدخول المستفيد إلى حسابه عبر منصة “أبشر” واختيار أيقونة المديرية العامة للسجون ويكمل إجراءات الطلب.
وبين أنه من شروط الخدمة أن يكون الزائر للنزيل قريباً من الدرجة الأولى، لافتا إلى أنها تتيح أيضاً للمستفيدين تحديد التاريخ والوقت الذي يرغب فيه بزيارة النزيل، كما أنها متاحة للمواطنين والمواطنات في كل سجون المملكة.