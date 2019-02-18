توفر أكثر من 26 ألف وحدة بأسعار تبدأ من 250 ألفاً.. “سكني” يعلن عن 15 مشروعاً سكنياً بالرياض تحت التنفيذ

أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد المشاريع السكنية في مدينة الرياض وحدها بلغ نحو 15 مشروعاً، توفر 26,301 وحدة سكنية، مشيرا إلى أن هناك 12 منها بدأت فيها أعمال البناء والإنشاءات، أما الثلاثة المشاريع الأخرى فجاهزة للشراء.
وأوضحت الوزارة أن هذه المشاريع تتوزع على عدد من الأحياء في مدينة الرياض، وتشرف عليها بالشراكة مع القطاع الخاص، لتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة تتراوح بين 250 و750 ألفا، لتلبية نسبة الطلب على الدعم السكني.
وأضافت أن الإنشاءات وأعمال البناء تجري حالياً في 12 مشروعاً سكنياً، مبينة أن من بين تلك المشاريع، الفلل السكنية في “بوابة الشرق”، ويوفر 5,968 فيلا، و”مشروع مرسيه” الواقع شمال الرياض، ويوفر 5,590 وحدة سكنية، ومشروع “سهيل الرياض”، ويشتمل على 4376 وحدة سكنية، أما مشروع “نبض قيران”، فيقع بين شارعي العليا وطريق الملك عبدالعزيز، ويضم 4358 وحدة سكنية تحت الإنشاء.
وأبانت الوزارة أن هناك كذلك مشروع “إشراق ليفنج” الذي يقع غرب مطار الملك خالد الدولي ويوفر 2229 وحدة سكنية، كما بدأ البناء في مشروع “رابية الشرق”، ويضم نحو 960 وحدة سكنية منها 576 شقة و384 فليلا، أما مشروع “ديار سعد” فيوفر 577 وحدة سكنية، فيما يوفر مشروع “شمس الديار” 503 وحدات سكنية منها 40 فيلا، و463 تاون هاوس.
وأفادت بأن مشروع إسكان “معالي عنان” يقدم 440 تاون هاوس بالقرب من طريقي الدمام وخريص، أما إسكان الرياض1، فيضم 168 وحدة لراغبي السكن في الشقق، ويأتي مشروع بيوت الزامل الذي يوفر 155 فيلا، فيما يضم مشروع “عمائر الجوهرة”، في شمال الرياض، 112 شقة، ويوفر مشروع “دواوين الجزيرة” في جنوب الرياض، 4,400 فيلا تاون هاوس.
ولفتت الوزارة إلى الوحدات السكنية الجاهزة بالتعاون مع القطاع الخاص، ضمن موقعين متاحين حالياً للشراء، منها “مشروع باريزيانا”، الذي يوفر نحو 686 شقة سكنية، ومشروع السلطان، الذي يوفر نحو 77 شقة سكنية.