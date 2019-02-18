جولات رقابية على مقدمي الوجبات الغذائية بمكة المكرمة

مكة المكرمة – عبدالرحمن المحمادي :
نفذت بلدية جنوب مكة الفرعية حملة رقابية على المخابز أسفر عنها ضبط عدة مخالفات صحية أبرزها تدني في مستوى النظافة العام ، وسوء في تخزين المواد الغذائية وإستخدام أدوات متهالكة ، وتم إتخاذ اللازم وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية .
من جانب آخر تواصل بلدية الشرائع الفرعية جولاتها الرقابية على مقدمي الوجبات الغذائية ، أسفر عن ذلك رصد عدة ملاحظات صحية ، تم على إثرها إغلاق معمل لتحضير الكنافة و الحلويات و تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين .
وفي نطاق بلدية المعابدة الفرعية تم تنفيذ حملة ميدانية مكثفة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة على المباسط العشوائية ومواقع الباعة الجائلين في عدة مواقع ضمن نطاق البلدية أسفر عنها مصادرة كميات كبيرة من الخضروات و الفواكه و جرى تسليم المصادرات لجمعية حفظ النعمة .