رجل الأعمال المصري “نجيب ساويرس” يتراجع عن تصريحاته بشأن الاستثمار في المملكة

تراجع رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس عما ذكره بشأن عدم وجود أنظمة للاستثمار الأجنبي في المملكة، وأوضح أنه لا أحد يكره ربح المال، لكنه ينتظر بعض الخطوات التي إذا حدثت في المملكة يمكنه أن يستثمر فيها، لأنه يرى أنها لم تتحقق جميعها بعد.
ودعا “ساويرس”، الذي تبلغ ثروته قرابة 3 مليار دولار، خلال مقابلة على “العربية” السلطات السعودية بالترويج بشكل أكبر للاستثمار بالمملكة، ومطالباً بالتوضيح والتوعية لبعض القوانين في المملكة وما تغير منها.
وأوضح أن هناك أشياءً كتيرة في السعودية تحتاج إلى تسويق وشرح للمستثمرين، عن الإجراءات التي تمت، ووقتها سيأتي للاستثمار هنا، مشيراً إلى أن المملكة تغيرت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.
يذكر أن ساويرس كان قد صرح في مقابلة تليفزيونية باللغة الانجليزية عن الاستثمار في السعودية، بأنه يمكنه الاستثمار في أي مكان في العالم، إلا أنه لن يستطيع الاستثمار في السعودية؛ نظرًا لعدم وجود نظام وسلطة للقانون بها، وذلك قبل أن يوضح تصريحاته.