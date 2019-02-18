فيديو | “المطلق”: عقود التمويل العقاري من وزارة الإسكان جميعها حلال

أكد عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله المطلق، أن جميع عقود التمويل العقاري التي أنشأتها وزارة الإسكان حلال، ويجوز التعامل معها وأخذ التمويل بها.
وقال الشيخ المطلق في حديثه لبرنامج “فتاوى” على القناة “السعودية الأولى”، إن الهيئة الشرعية في وزارة الإسكان درست كل عقود التمويل، ثم تم بعد ذلك المجيء بها للبنوك، مضيفاً أن أخذ التمويل بكل أنواعه سواءً كان الميسر أو المدعوم أو غير ذلك كله جائز.
وأشاد بالجهود التي تبذلها الوزارة لتوفير السكن للمواطنين، لافتاً إلى أن الوزارة في تطور مستمر دون توقف، وهذا من مناقبها.