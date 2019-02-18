الرئيسية حوادث فيديو | لحظة سقوط حافلة نقل طالبات في منطقة منخفضة ببلقرن
أظهر مقطع فيديو متداول لحظة تعرض حافلة نقل طالبات لحَادث مروري أدى لانقلابها وسقوطها في منطقة منخفضة في قرية شقيق شمران بمحافظة بلقرن.
وبدا في الفيديو الحافلة وهي تسير مسرعة وتخرج عن مسارها وتكاد تدهس شخصاً كان يسير في المكان، ومن ثم تصطدم بسور من “الشينكو” على جانب الطريق، وتسقط في منطقة منخفضة.
وبيّنت صور أخرى الحافلة مستقرة في منطقة منخفضة، وقد اخترق قضيب حديدي زجاج السيارة الأمامي، فيما ذكرت مصادر أن السائق كان بمفرده في الحافلة، وأنه لم يتعرض لأي إصابات.