فيديو | ولي العهد: باكستان بلد عزيز علينا.. و50 مليون سائح هدف سهل للمملكة

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في كلمة ألقاها أمام رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ومسؤولي البلدين، أنه سعيد لزيارة باكستان “الدولة العزيزة على السعوديين وعلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز”.
وأوضح أن “باكستان دولة صديقة وتجمعنا بها علاقات الأشقاء في مسيرة طويلة، وأمام باكستان مستقبل باهر، بقيادة عظيمة، والناتج القومي ينمو بنسبة 5% سنوياً، وستصبح باكستان دولة قوية قريباً، وستكون شريكا لنا، وهناك أمور كثيرة يمكن أن ننجزها معا، بعد توقيع مذكرات تفاهم اليوم بقيمة 20 مليار دولار، وهو مبلغ كبير للمرحلة الأولى”.
وأضاف أن “رئيس الوزراء عمران خان أعلن عن هدف 100 مليون سائح للمملكة، وقد يتحقق يوما ما، لكن نود أن نبدأ برقم أبسط، اليوم لدينا 18 مليون سائح وقد نصل إلى 50 مليون سائح بسهولة شديدة خلال 15 أو 20 عاما القادمة، ثم ستكون المائة مليون سائح هدفا معقولاً للمملكة، فلدينا الإرث التاريخي والطبيعة الخلابة وشعب عظيم وبنية تحتية، والاستقرار والتمويل اللازم للاستثمار في هذا المجال”.
وأشار إلى الترحيب بباكستان في كل هذه المجالات اقتصاديا وسياسيا وأمنيا أيضا، و”كلنا ثقة بإيجاد مستقبل رائع لباكستان ولمنطقتنا، نحن نؤمن بهذه المنطقة، ولذلك نستثمر فيها، ونؤمن أنه سيكون لدينا في يوم من الأيام شرق أوسط عظيم تحيطه باكستان”.
من جانبه، تحدث رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان مرحبا بولي العهد، ومطالبا بتسهيل إجراءات منح تأشيرات الحج للباكستانيين تقديرا لما يبذلونه من ادخار الأموال للقيام بهذه الرحلة المباركة، كما طالب بالاهتمام بـ 2.5 مليون باكستاني يعملون في المملكة، لإسعاد أسرهم الذين يغتربون عنهم، وقد طمأنه ولي العهد بهذا الشأن.
يُذكر أن الجانبين وقعا عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وذلك ضمن زيارة ولي العهد لباكستان، وهي المحطة الأولى في جولته الآسيوية التي تشمل أيضا كلا من الهند والصين.